Son Dakika Haberleri: Motosiklet Tırla Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Motosiklet Tırla Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Motosiklet tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir motosiklet, tır ile çarpıştı.

Motosiklet Tırla Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Motosiklet tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir motosiklet, tır ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsünün oğlu hayatını kaybederken, baba ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Yeşilvadi yolunda seyir halinde bulunan ve plakası öğrenilemeyen Devlet Aydın idaresindeki motosiklet, tır ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Devlet Aydın yaralanırken oğlu Ömer Aydın ise yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsünün oğlu Ömer Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Babanın ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:13 Kaynak: İHA

Aydın, Gaziantep, Motosiklet, 3. Sayfa
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