Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü - Son Dakika

Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü

7 saat önce

Gaziantep'te kontrolden çıkan motosiklet, önce yolu ayıran bordür taşları sonra da dur levhasına çarptı.

Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü, System.String[]

Gaziantep'te kontrolden çıkan motosiklet, önce yolu ayıran bordür taşları sonra da dur levhasına çarptı. Feci kazada motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza dün gece 23.00 sıralarında Barak mahallesi havaalanı yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Abdulkadir S.'nin kullandığı 27 ADN 165 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak önce yol ayırıcı bordür taşlarına sonrada sürüklenerek dur levhasına çarptı. Kazada motosiklette bulunan ve akraba oldukları öğrenilen Abdulkadir S. ve Serkan K. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Abdulkadir S. ve Serkan K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazada ölen 2 kişinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı saniye saniye kamerada Köye inen kurt sürüsünün içindeki köpeği görenler şaşkına döndü Adana'da polis ortaya çıkardı: Gizli bölmeli kaçak hastane

Son Dakika Haberleri
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 19:32:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]