Son Dakika Haberleri: Motosiklet traktörle çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Motosiklet traktörle çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ramazan Kuzpınar (19) ve arkasında oturan Furkan Şimşek (19) yaralandı.

Motosiklet traktörle çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ramazan Kuzpınar (19) ve arkasında oturan Furkan Şimşek (19) yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, ilçe merkezindeki Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeynel Güven yönetimindeki 58 SD 983 plakalı traktör ile Ramazan Kuzpınar'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kuzpınar ve arkasında oturan Furkan Şimşek yaralandı. Traktör sürücüsü Güven ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı duyup, hastaneye gelen yaralıların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı'nda 24 büyükelçinin ataması yapıldı
Savcılık, Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkartılmasıyla ilgili kararını verdi: Haber verme özgürlüğü kapsamında Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı Şule Çet'in cep telefonu, şifresi çözülemediği için incelenemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:08:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet traktörle çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]