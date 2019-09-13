Son Dakika Haberleri: Motosiklet traktörle çarpıştı 2 yaralı
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Motosiklet traktörle çarpıştı 2 yaralı

51 dakika önce

Motosiklet traktörle çarpıştı 2 yaralı (2)KAZA ANI KAMERADAMotosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet traktörle çarpıştı 2 yaralı (2)

KAZA ANI KAMERADA

Motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde traktörün yola çıktığı sırada motosikletin hızla gelerek traktöre çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki gençlerden biri havaya fırlıyor.

Motosiklet traktörle çarpıştı 2 yaralı

Motosiklet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:59 Kaynak: DHA
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