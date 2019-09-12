Motosiklet traktörle çarpıştı: 2 yaralı (2)
30 dakika önce
KAZA ANI KAMERADAMotosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:48 Kaynak: DHA
KAZA ANI KAMERADA
Motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde traktörün yola çıktığı sırada motosikletin hızla gelerek traktöre çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki gençlerden biri havaya fırlıyor.
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