Son Dakika Haberleri: Motosiklet Turunçun Üzerinden Geçerken Devrildi, Sürücü Öldü

Motosiklet Turunçun Üzerinden Geçerken Devrildi, Sürücü Öldü

1 saat önce

ADANA'da ağaçtan yola düşen bir turunçun üzerinden geçince kontrolünü kaybettiği motosikleti devrilen özel güvenlik görevlisi Mehmet Coşkun (27), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Motosiklet Turunçun Üzerinden Geçerken Devrildi, Sürücü Öldü, System.String[]
ADANA'da ağaçtan yola düşen bir turunçun üzerinden geçince kontrolünü kaybettiği motosikleti devrilen özel güvenlik görevlisi Mehmet Coşkun (27), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Kaza, 13 Ocak günü Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da sabaha karşı meydana geldi.  Adana Adliyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Coşkun, motosikletiyle ilerlerken ağaçtan yola düşen bir turunçun üzerinden geçti. Coşkun,  bu nedenle motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Coşkun, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Coşkun'un cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak, Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'nde toprağa verildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:48 Kaynak: DHA

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