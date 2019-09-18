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Motosiklet tutkunları bir araya geliyor

45 dakika önce

Motosiklet tutkunları 21 Eylül'de bir araya gelecek.

Motosiklet tutkunları bir araya geliyor, System.String[]

Motosiklet tutkunları 21 Eylül'de bir araya gelecek. Gün boyu sürecek etkinliklerde güvenli sürüş eğitimleri, yarışmalar, DJ müzik yayınları ve sürpriz aktiviteler düzenlenecek. Ayrıca katılımcılar, pek çok motosiklet modelini de test etme şansına sahip olacaklar.


Türkiye'de Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında satışa sunulan markalardan Suzuki, motosiklet tutkunları ile "Yaz Biter Motosiklet Aşkı Bitmez" etkinliğinde buluşuyor. Doğan Otomotiv'in geçtiğimiz Nisan ayında "Yaza Merhaba Festivali" adıyla gerçekleştirdiği organizasyonun ardından, 21 Eylül Cumartesi günü Suzuki'nin Kadıköy Koşuyolu'nda bulunan lokasyonunda tekrar buluşacak olan motosiklet tutkunları; gelenekselleşen bu etkinlikle güvenli sürüş eğitimleri, yarışmalar, DJ müzik yayınları ve sürpriz etkinliklerle bir araya gelecek. Katılımcılar, pek çok motosiklet modelini de test etme şansına sahip olacaklar.


Yeni ve efsane modeller test edilecek


"Yaz biter motosiklet aşkı bitmez" etkinliği kapsamında Suzuki'nin yeni modeli olan ve 80'li yıllardaki efsanevi modelinden ilham alınarak tasarlanan 150 HP'lik Katana, katılımcıların beğenisine sunulacak. Sergilenecek ve test edilebilecek diğer modeller arasında ise markanın V-Strom 250 ABS, yüksek performans ve yakıt ekonomisi sunan GSX 250R, akıllı ve şehirli Burgman 200/ABS, çok yönlü Address 110, hafif sınıfta GSX-S 125/ABS ve sınıfının en performanslısı GSX R 125 modelleri yerlerini alacak.


Etkinlik alanında motosiklet sektörünün destekleyicisi olarak çeşitli sigorta ve banka kuruluşlarının stantları da katılımcılarla buluşacak. "Yaz Biter Motosiklet Aşkı Bitmez" ilgili bilgi yorum ve görüşlere, sosyal medya hesaplarından #motosikletaşkı hashtag'i ile ulaşılabiliyor. - İSTANBUL

Motosiklet, Suzuki, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
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