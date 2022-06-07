Motosiklet tutkunları güvenli buldukları Afganistan'ı geziyor

Motosiklet tutkunu 4 İranlı, 10 gün önce çıktıkları Asya turuna, uzun süren savaşın sona erdiği Afganistan'da devam ediyor.

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimini devralmasıyla ülkede uzun yıllardır devam eden çatışmaların son bulması motosiklet tutkunlarını harekete geçirdi.

İran Motosiklet Derneği üyesi 4 kişi, 10 gün önce Tahran'dan yola çıkarak başladıkları 20 bin kilometrelik Asya turuna Afganistan'da devam ediyor.

Gezginler, seyahatin en uzun kısmını Afganistan şehirlerini dolaşmaya ayırmış durumda. 7 gün önce Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayetindeki İslam Kale Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan gezginler buradan güneye inerek, Farah, Helmand, Kahdahar, Zabul ve Gazni vilayetlerini gezdi.

Daha önce güvenlik nedeniyle gidilmesi zor bölgelerden geçen gezginler, Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştı.

Kabil'de birkaç gün geçirmeyi planlayan gezginler, buradan kuzey şehirlerine hareket edecek.

Gezginler, Afganistan'dan Özbekistan'a geçecek. Daha sonra Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya ve Gürcistan güzergahını izleyecek gezginler buradan Türkiye'ye geçip yeniden İran'a doğru yol almayı planlıyor.

Nişanlı çift Afganistan yollarında

Motosiklet tutkunu 32 yaşındaki Mirac Halefi ve 27 yaşındaki Mercan Sebur çifti kısa bir süre önce nişanlandıklarını belirterek, ortak bir gezi hatırası oluşturmak adına böylesi bir yolculuğa başladıklarını anlattı.

Halefi, çocukluğundan beri motosiklete meraklı olduğun kaydederken, Sebur ise nişanlısıyla tanışmasıyla kendisinde bu ilginin oluştuğunu aktardı.

Daha önce İran'ın her şehrini motosikleti ile gezdiğini dile getiren Halefi, ilk ülke dışı seyahatinin bu tur olduğunu belirtti.

Halefi, 7 günlük Afganistan yolculuğu için "İlk defa Afganistan'a giriş yaptık. Yollar bozuktu, tahrip olmuştu ancak buna rağmen yolu çok sevdim. Sorunumuz çok olmadı." ifadelerini kullandı.

Gelecekte Afganistan'daki sorunların çözüleceğine ve ülkenin gelişme göstereceğine inandığını dile getiren Halefi, "Önceleri Afganistan'ın çok güvensiz olduğunu duyuyorduk ancak şu an yolların tamamen güvenli olduğunu kendi gözlerimizle gördük. Kontrol noktaları fazlaydı, bu nedenle ciddi bir sorunla karşılaşmadık." dedi.

38 yaşındaki gemi kaptanı Mehdi Münevveri ise 20 yıldır motosiklet üzerinde İran şehirlerini gezdiğini, şimdi de Asya turuna çıktığını aktardı.

Münevveri, "Afganistan'a girdikten sonra bu yolculuğun başlangıcında bizim için ilginç olan hiç gurbet hissi yaşamamamızdı. Çok rahat iletişime geçtik insanlarla. Afganistan halkı çok samimi ve misafirperver. Afganistan'da olduğumuz bu kısa süre içinde Afgan halkından saygı ve iyilik dışında bir şey görmedik." şeklinde konuştu.

40 yaşındaki motosiklet tutkunu marangoz Mesut İbrahimi ise 20 yılı aşkın süredir yollarda olduğunu anlattı.

Daha önce Hindistan ve Türkiye'yi motosikleti ile gezdiğini belirten İbrahimi, bu turu da başarı ve yeni deneyimlerle tamamlayacaklarını söyledi.

Yol boyunca ciddi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade eden İbrahimi, tek problemin kontrol noktalarında Taliban mensuplarının henüz koordinasyon içinde çalışmamalarından kaynaklanan uzun bekleyişler olduğunu dile getirdi.

İbrahimi, "Kontrol noktaları çok fazlaydı ancak çözümü olmayan bir sorunla karşılaşmadık. Böylesi seyahatleri çok seviyoruz. Hedefimizi ise Afganistan'ın görülebileceğini, burada yolculuk yapılabileceğini göstermek olarak tarif edebiliriz. Misafirperver bir halkı var." dedi.

Daha önce de motosikleti ile Türkiye'yi de gezdiğini kaydeden İbrahimi, Türkiye'nin turistler için elverişli bir yer olduğunu vurguladı.

İbrahimi, "Türkiye, tabiri caizse turistler için hazırlanmış bir ülke gibi. Turistler için her şey ulaşılması mümkün. Ancak Afganistan gibi ülkelerde turistler için hazır hiçbir şey yok." dedi.