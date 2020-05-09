- Motosiklet tutkunları Kızılay'a umut oldu- Antalya'da kan bağışı yapmak için sıraya girdiler - Son Dakika

- Motosiklet tutkunları Kızılay'a umut oldu

Antalya'da kan bağışı yapmak için sıraya girdiler

ANTALYA - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), kan bağışının azalmasına dikkat çekmek amacıyla kulüpleriyle birlikte destek olmak için çağrıda bulunmasıyla Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir grup motosiklet tutkunu Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulundu.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de Türk Kızılay'a yapılan kan bağışlarının azalması üzerine Türkiye Motosiklet Federasyonu, sporcuları, hakemleri, eğitmenleri, mekanikerleri ve gönüllüleriyle birlikte kan bağışı seferberliği başlattı. Başlatılan bu seferberliğin ardından Alanya'daki bir grup motosiklet tutkunun sosyal mesafeyi gözeterek Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne Türk Kızılay'ı tarafından kurulan çadıra geldi. Motosikletleriyle gelen tutuklunlar, çadırda kan bağışı yapmak için sıraya girdi. Yapılan analizlerin ardından motosikletçiler kan bağışladı.

"Motosikletçiler sağ olsun buraya gelerek kan bağısında bulundular"

Türk Kızılay'ı Alanya Şube Başkanı Dr. Mehmet Dikici, kan stoklarındaki azalmasından sonra vatandaşların duyarlılık gösterdiğini söyledi. Dikici, " Bugün motosikletçiler sağ olsun buraya gelerek kan bağısında bulundular. Kan acil bir ihtiyaç değil sürekli bir ihtiyaç, insandan başka bir kaynağı da yok. O yüzden kan bağışlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çağrımıza uyup bizlerde kan bağışında bulunduk"

Motosikletçiler gurubu adına konuşan Aydın Delice ise, TMF'nin çağrısına uyarak kan bağışı yaptıklarını aktardı. Delice, "Alanya'daki diğer motosiklet sever arkadaşlarımla beraber Kızılay'a kan bağışında bulunmaya geldik. Çağrımıza uyup bizlerle beraber kan bağışı yapmaya gelen bütün motosikletçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin tüm camiaya yayılmasını istiyorum" diye konuştu.