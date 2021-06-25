Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu - Son Dakika

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 54 kişilik motosiklet tutkunu Kuşadası ilçesinde bir araya geldi.

Goldwing model motosikletlerle Kuşadası'nda buluşan Goldwing Riders Clup üyesi 54 kişi ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ardından İstiklal Marşı okudu.

Kulüp üyeleri ilçede iki gün boyunca çeşitli etkinliklere katılacak.

Goldwing Riders Clup Başkanı Sina Afyoneri, gazetecilere, salgın nedeniyle gezilerine ara verdiklerini ancak vaka sayılarının düşmesi nedeniyle bir organizasyon planladıklarını söyledi.

Farklı kentlerden gelen kulüp üyeleriyle önce İstanbul'da buluştuklarını dile getiren Afyoneri, "Burada konaklayıp çeşitli aktiviteler yaptıktan sonra yarın Kuşadası sokaklarında bir kortej düzenleyeceğiz. İnşallah bu pandemi süreci son bulacak ve yine eski güzel günlerimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.