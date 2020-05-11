Motosiklet tutkunları mahsur kalan dağ keçisini kurtardı - Son Dakika

ERZİNCAN'da hafta sonunda motosiklet gezisine çıkan bir grup, tellerle çevrili alanda mahsur kalan yavru dağ keçisini kurtardı.

Hafta sonunu fırsat bilen bir grup motosiklet tutkunu, Erzincan- Çağlayan beldesi yolu Mercan Deresi mevkiine gezi düzenledi. Dağlık arazide ilerlerken, yolun kenarında tellerle çevrili alanda yavru dağ keçisinin mahsur kaldığını gören sporcular alana girerek kısa sürede yavru keçiyi yakaladı. Dağ keçisini kucaklarına alan ve fotoğraf çektiren motosikletçiler, sevdikten sonra yeniden doğaya bıraktılar. O anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.