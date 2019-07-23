Motosiklet tutkunları Metropolis'i gezdi
38 dakika önce
Türk Chopper Motosiklet Grubu İzmir Şubesi üyeleri, Metropolis Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:30 Kaynak: AA
Türk Chopper Motosiklet
Grubu İzmir
Şubesi üyeleri, Metropolis
Antik Kenti'ni ziyaret etti. Torbalı
ilçesi Yeniköy Mahallesi
'ne 30 kişilik konvoyla gelen motosiklet tutkunları, Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek
'ten Metropolis ile ilgili bilgi aldı.
Şube başkanı Gazi Yıldırım
, gruplarında arkeologların da olduğunu belirterek, "Motosiklet tutkunları olarak tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmeye devam ediyoruz. Benzer gezilerimiz devam edecek." diye konuştu.
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