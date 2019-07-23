Son Dakika Haberleri: Motosiklet tutkunları Metropolis'i gezdi
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Motosiklet tutkunları Metropolis'i gezdi

38 dakika önce

Türk Chopper Motosiklet Grubu İzmir Şubesi üyeleri, Metropolis Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Motosiklet tutkunları Metropolis'i gezdi, System.String[]
Türk Chopper Motosiklet Grubu İzmir Şubesi üyeleri, Metropolis Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Torbalı ilçesi Yeniköy Mahallesi'ne 30 kişilik konvoyla gelen motosiklet tutkunları, Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek'ten Metropolis ile ilgili bilgi aldı.
Şube başkanı Gazi Yıldırım, gruplarında arkeologların da olduğunu belirterek, "Motosiklet tutkunları olarak tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmeye devam ediyoruz. Benzer gezilerimiz devam edecek." diye konuştu.
Metropolis, Motosiklet, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:30 Kaynak: AA
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