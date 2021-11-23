Motosiklet tutkunları Midyat'ı gezdi - Son Dakika

Motosiklet tutkunları Midyat'ı gezdi

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen motosiklet tutkunları, Midyat ilçesinde tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen motosiklet tutkunları, Midyat ilçesinde tarihi ve turistik yerleri gezdi. Motosikletli Tur Rehberi Tümer Gündem, 11 motosiklet tutkunuyla Midyat'ta geldiklerini belirterek, tura Gaziantep'ten başladıkları söyledi. Katılımcıların Bursa, İstanbul ve İzmir'den geldiklerini belirten Tümer, " Mardin'de kaldık. Mardin sokaklarında kaybolduk, tıpkı sanat eseri gibiydi. Her gittiğimiz yerde kalmak istiyoruz. Midyat'ta da tarihi ve turistik yerleri gezdik." dedi.

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