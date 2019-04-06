Son Dakika Haberleri: Motosiklet Tutkunları Otizm Fakındalığı İçin Tur Attı

Motosiklet Tutkunları Otizm Fakındalığı İçin Tur Attı

49 dakika önce

Motosiklet tutkunları, otizme dikkati çekmek amacıyla Ankara sokaklarında tur attı.

Motosiklet Tutkunları Otizm Fakındalığı İçin Tur Attı, System.String[]
Motosiklet tutkunları, otizme dikkati çekmek amacıyla Ankara sokaklarında tur attı.

Otizm Farkındalık Ayı dolayısıyla Harley Davidson Ankara, Brook's Eyewear ve Beyaz Koza Eğitim Kurumları iş birliğinde "Tekerler Otizm Farkındalığı İçin Dönüyor" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Yenimahalle'deki bir kafede buluşan yaklaşık 50 motosiklet tutkunu, motorlarına "Otizmin farkındayım, ya sen?" yazılı flamalar astı.

Daha sonra motosikletleriyle konvoy oluşturan grup, Ankara sokaklarında dolaştı.

Şehir turunun ardından Gölbaşı'ndaki Özel Beyaz Koza Özel Eğitim İlkokuluna giden başkentli motosikletçiler, otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Harley Davidson Ankara Başkanı Ali Yüksel, etkinlikle otizmli çocuklar ile ailelerinin yaşantısına dikkati çekmek istediklerini belirterek otizme ilişkin çalışmaların geliştirilmesi temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: AA

Harley Davidson, Ankara, Motosiklet, Güncel
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