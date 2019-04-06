Motosiklet Tutkunları Otizm Fakındalığı İçin Tur Attı

Motosiklet tutkunları, otizme dikkati çekmek amacıyla Ankara sokaklarında tur attı.

Motosiklet tutkunları, otizme dikkati çekmek amacıyla Ankara sokaklarında tur attı.



Otizm Farkındalık Ayı dolayısıyla Harley Davidson Ankara, Brook's Eyewear ve Beyaz Koza Eğitim Kurumları iş birliğinde "Tekerler Otizm Farkındalığı İçin Dönüyor" etkinliği düzenlendi.



Etkinlik kapsamında Yenimahalle'deki bir kafede buluşan yaklaşık 50 motosiklet tutkunu, motorlarına "Otizmin farkındayım, ya sen?" yazılı flamalar astı.



Daha sonra motosikletleriyle konvoy oluşturan grup, Ankara sokaklarında dolaştı.



Şehir turunun ardından Gölbaşı'ndaki Özel Beyaz Koza Özel Eğitim İlkokuluna giden başkentli motosikletçiler, otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.



Harley Davidson Ankara Başkanı Ali Yüksel, etkinlikle otizmli çocuklar ile ailelerinin yaşantısına dikkati çekmek istediklerini belirterek otizme ilişkin çalışmaların geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti, Ankara'da Tüm Sandıkların Sayılması İçin Başvuru Yaptı

Fenerbahçe, Ankara'ya Otobüsle Gidecek!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Seçim Açıklaması: Akıl ve Mantık Ölçüleri ile İzah Edilebilir Bir Durum Değildir

Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı