Son Dakika Haberleri: Motosiklet tutkunları "uyuşturucuyla mücadele" için toplandı
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Motosiklet tutkunları "uyuşturucuyla mücadele" için toplandı

12 dakika önce

Ankara Harley Davidson (HOG) motor grubu üyeleri, "Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Haftası" kapsamında uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinmek için bir araya geldi.

Ankara Harley Davidson (HOG) motor grubu üyeleri, "Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Haftası" kapsamında uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinmek için bir araya geldi.
Panora AVM önünde toplanan HOG grubu üyeleri, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle vatandaşları bilinçlendirmek için broşür dağıttı.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
Etkinlikte verilen mini konserin ardından gazetecilere konuşan HOG Motor Grubu Başkanı Ali Yüksel, narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmalara destek vermek için toplandıklarını söyledi.
"Motorlarımızın sesi bizim sesimiz olacaktır." diyen Yüksel, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için bağımlılıkla mücadele konusunda emniyetimizin ve Ankara Narkotik Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalara destek olmak için buradayız. Bu mücadeleye Ankara Harley Davidson ailesi olarak destek veriyoruz ve destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Uyuma İhbar Et" uygulaması ve WhatsApp ihbar hattının kullanılmasının önemine değinen Yüksel, toplumsal huzura katkıda bulunmakta bu uygulamaların önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.
Yüksel, gençlerin uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durması için sportif faaliyetlere yönelmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Motosiklet tutkunları uyuşturucuyla mücadele için toplandı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:58 Kaynak: AA
Harley Davidson, Narkotik, Ankara, Güncel
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