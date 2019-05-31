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Motosiklet tutkunlarından festival tadında iftar

1 saat önce

Erzincan Motosiklet ve Trabzon Motosiklet Kulüplerinin ortaklaşa organizasyonu ile geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar programına 9 ilden 300 motosiklet tutkunu katıldı.

Motosiklet tutkunlarından festival tadında iftar, System.String[]
Erzincan Motosiklet ve Trabzon Motosiklet Kulüplerinin ortaklaşa organizasyonu ile geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar programına 9 ilden 300 motosiklet tutkunu katıldı.

Erzincan ve Trabzon Motosiklet Kulüplerinin ortaklaşa olarak organize ettiği geleneksel iftar programı bu yıl da Zigana Dağı'nda bir tesiste gerçekleştirildi. Erzincan, Trabzon, Artvin, Rize, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Elazığ ile bu illere bağlı ilçelerde bulunan motosiklet kulüplerini ve üyelerini katılımı ile geleneksel iftar programının bu yıl 5.si gerçekleştirildi. Düzenlenen iftar yemeğine çevre iller ve ilçelerinden motosiklet kulüp başkanları, üyeleri ve aileleri ile birlikte katıldı. Onlarca motosiklet kulübünün bir araya geldiği programa yaklaşık 300 motosiklet tutkunu katıldı. Gerçekleştirilen program ile ilgili olarak bilgi veren Erzincan Motosiklet Kulübü Başkanı Serkan Akpınar, bu etkinliğin Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki tüm motosiklet gruplarının ve üyelerinin kaynaşmasına, tanışmasına vesile olduğunu söyledi. Manevi duyguların yaşandığı Ramazan ayında motosiklet tutkunlarının iftar sofrasında bir araya geldiğini söyleyen Akpınar, yoğun katılım sağlanarak festival tadında bir iftar programı gerçekleştiğini vurguladı. Trabzon Motosiklet Kulübü Başkanı Musa Altun ise yaptığı konuşmasında; Erzincan ve Trabzon Motosiklet Kulüplerinin öncülüğünde düzenlenen iftar programının 5'incisinin gerçekleştirildiğini söyledi. Bu tür etkinliklerin motosiklet grupları arasında birlik ve beraberliğin yanı sıra bilinçli motosiklet kullanımını artırdığını vurguladı. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:13 Kaynak: İHA
Trabzon, Erzincan, Motosiklet, Güncel
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