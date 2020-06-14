Motosiklet tutkunlarından jandarma teşkilatı için saygı sürüşü etkinliği - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, motosiklet tutkunları Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü kapsamında "saygı sürüşü" etkinliği düzenledi.



Huğlu Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Huğlu Motosiklet Sevdalıları (HUMOS) Kulübü işbirliği ile yerleşim merkezinde yaşayan motosiklet tutkunları, Jandarma Teşkilatının 181. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle "saygı sürüşü" etkinliği düzenledi. Huğlu Mahallesinde başlayan ve 34 kilometre boyunca süren sürüş etkinliği Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığında sona erdi. Motosiklet tutkunları, kendilerini karşılayan Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Özcan Yılmaz ve jandarma personellerine birer çiçek vererek Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümünü kutladı.



Etkinliğe katılan motosiklet tutkunu Ali Yayla, amaçlarının düzenledikleri saygı sürüşü ile jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlamak olduğunu dile getirirken, "Komutanlarımıza, askerlerimize onların yanında olduğunu göstermek için Huğlu'dan motosikletlerimizle geldik. Onlar da sağolsunlar çok sıcak davrandılar. Jandarmamıza, polislerimize, ülkemizi savunan askerlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sürüşe katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, etkinliğe katılan motosiklet sevdalısı Huğlulu mahalle sakinlerine teşekkür ederek, "Bizler de Jandarma Teşkilatımızın 181.kuruluş yıldönümünü bu vesile ile kutluyoruz. Jandarma teşkilatımız sadece ülkemizin iç güvenliğini sağlamıyor, işte terörle mücadelede yaptıkları çalışmalar, hatta sınır ötesi operasyonlara da katılıyorlar. Hepsine bu çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA