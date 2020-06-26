Motosiklet tutkunu 30 bin gönüllü, ihtiyaç sahiplerine hizmet verdi - Son Dakika

Motosiklet tutkunu 30 bin gönüllü, ihtiyaç sahiplerine hizmet verdi

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirterek, motosiklet tutkunlarının 110 bin civarında kişiye hizmet verdiğini söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirterek, motosiklet tutkunlarının 110 bin civarında kişiye hizmet verdiğini söyledi.

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Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle vefa destek gruplarıyla birlikte önemli bir hizmet verdiklerini dile getirdi.

Federasyon olarak salgın sürecinde önceliklerinin sağlık olduğunu vurgulayan Uçar, "Yaklaşık 30 bin motosiklet tutkunu 110 bin civarında insanımıza hizmet verdi. Çok sayıda motosiklet tutkunu vatandaşlara hizmet etmek için gönüllü oldu. Bunlar arasında sporcular, hakemler de vardı. Motosiklet tutkunları 12 haftada 50 bin ünite de kan bağışında bulundu." diye konuştu.

"Sporcularımız kapalı pistlerde çalışmaya devam etti"

Uçar, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden sporcuların çalışmalarına kapalı pistlerde devam ettiğini söyledi.

Sporcuların pistler yarın açılacakmış gibi çalıştıklarını anlatan Uçar, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinden ötürü sporcularımız motosiklete binmeyi çok özlediler. İnşallah takvim açıklandığında çok güzel bir performansla sezon başlayacak. Bu süreçte Toprak Razgatlıoğlu, Can/Deniz Öncü kardeşler ile Bahattin Sofuoğlu gibi ülkemizi uluslararası arenada temsil eden sporcularımız antrenmanlarını kapalı pistlerde sürdürdüler."

Uçar, Dünya Supersport Şampiyonası'nın dünya klasmanında çok önemli yeri olduğuna dikkati çekerek, "Toprak Razgatlıoğlu'nun en büyük şansı bir dünya şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu ile antrenman yapıyor olması. Kovid-19 sürecinde de birlikte antrenman yapmaya devam ettiler. İnşallah sezon açıldığında sporcularımız yine Türk bayrağını dalgalandırmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

"Hem sporcular hem izleyiciler pistleri çok özledi"

Sağlık ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarının belirlediği tüm kurallara harfiyen uyduklarını vurgulayan Başkan Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakanlığımız belli aşamalarda sosyal mesafe kuralına uyma kararıyla belli noktalarda antrenman imkanlarını açmış oldu. Şimdi Bakanlığımızın müsabakalara başlama takvimini, iznini bekliyoruz. Hem sporcular hem izleyiciler pistleri çok özledi. İnşallah temmuz ayı itibarıyla gündeme gelir ve tekrar pistlerde oluruz."

Bekir Yunus Uçar, Motosiklet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:03 Kaynak: AA

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