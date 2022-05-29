Motosiklet tutkunu gelin ve damat nikah törenlerine motosikletleriyle geldi - Son Dakika
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Motosiklet tutkunu gelin ve damat nikah törenlerine motosikletleriyle geldi

29.05.2022 09:41
Motosiklet tutkunu gelin ve damat nikah törenlerine motosikletleriyle geldi

Motosiklet tutkunu gelin ve damat nikah törenlerine motosikletleriyle geldi Silivri'de yaşayan motosiklet tutkunu Aycan ve Tarık çifti nikah törenlerine, yaklaşık 100 motosikletle düzenledikleri konvoyla gitti.

Motosiklet tutkunu gelin ve damat nikah törenlerine motosikletleriyle geldi

İSTANBUL - Silivri'de yaşayan motosiklet tutkunu Aycan ve Tarık çifti nikah törenlerine, yaklaşık 100 motosikletle düzenledikleri konvoyla gitti.

Silivri'de yaşayan ve motosiklet tutkunu olan Aycan ve Tarık çiftinin tutkuları düğünlerine de yansıdı. Çift nikah törenine süsledikleri motosikletlere binerek gitmesi renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşların meraklı bakışları arasında, gelinlik ve damatlık ile süslenmiş motosikletlerle tur atarken büyük ilgi gördü. Kale Park Sosyal tesislerinde düzenlenen nikah törenin kendi motosikletleri ile gelen genç çifti "İkimizde motosikleti çok seviyoruz, ikimizi yansıtıyor yüzden kendimizi yansıtan bir şekilde gelmek istedik. İki teker herkesin bildiği gibi bir tutku, vazgeçilmiyor" dedi.

Motosiklet tutkunu gelin ve damat nikah törenlerine motosikletleriyle geldi
Motosiklet tutkunu gelin ve damat nikah törenlerine motosikletleriyle geldi
Motosiklet tutkunu gelin ve damat nikah törenlerine motosikletleriyle geldi
Motosiklet tutkunu gelin ve damat nikah törenlerine motosikletleriyle geldi
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Motosiklet, Evlilik, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Motosiklet tutkunu gelin ve damat nikah törenlerine motosikletleriyle geldi - Son Dakika


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