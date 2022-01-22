Motosiklet tutkunu genç kazada hayatını kaybetti, acılı baba cenazenin alınmasını araçtan izleyebildi - Son Dakika

- Motosiklet tutkunu genç kazada hayatını kaybetti, acılı baba cenazenin alınmasını araçtan izleyebildi

Motosikletin kontrolünü kaybedip yol kenarındaki ağaca çarptı

Cenazeyi almaya gelen baba aracından inemedi

ANTALYA - Antalya'da motosikleti ile ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada genç sürücü hayatını kaybetti. Cenaze işlemlerinin ardından aileye teslim edilirken acılı baba aracının içerisinden alınmasını izledi.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; market çalışanı Şükrü Ünal iş çıkışında arkadaşı ile birlikte motosikletle gezmeye başladı. Zaman zaman sürat yapan Ünal direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Başından ve göğsünden yaralanan Ünal, olay yerine çağrılan ambulans ile en yakındaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti.

Nişanlanacaktı

Ünal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gencin yakınları gözyaşlarını tutamayarak güçlükle ayakta durdu. Baba ise araçta bekleyerek cenazenin alınmasını uzaktan izledi. Gencin cenazesinin Afyonkarahisar Başraktepe Mezarlığı'nda toprağa verileceğini öğrenildi. Öte yandan gencin önümüzdeki günlerde nişanlanacağı öğrenildi.