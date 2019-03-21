Motosiklet Tutkunu Genç, Trafik Kazasında Ağır Yaralandı
1 saat önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet tutkunu genç ağır yaralandı.
Kayseri
'nin Develi
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet tutkunu genç ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Yukarı Fenese Mahallesi'nde meydana gelen kazada Rıfat D.'nin kullandığı motosiklet ile plakası alınamayan tırın çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen kaza sonrasında vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri ağır yaralı olan Rıfat D.'ye ilk müdahaleyi yaparak Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:17 Kaynak: İHA
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