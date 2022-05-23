Motosiklet tutkunu mühendis kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Motosiklet tutkunu mühendis kazada yaşamını yitirdi

23.05.2022 19:24
Motosiklet tutkunu mühendis kazada yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet, elektrikli bisikleti ile yürüyerek yolun karşısına geçen yaşlı adama çarptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet, elektrikli bisikleti ile yürüyerek yolun karşısına geçen yaşlı adama çarptı. Kazada köprüden aşağı uçan motosiklet sürücüsü mühendis hayatını kaybederken, yaşlı adam tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akçay istikametine giden Hüseyin Ertuğrul Selçuk (55) idaresindeki 10 KJ 900 plakalı motosiklet, elektrikli bisikletini Zeytinli Köprüsü üzerinden itmek suretiyle karşıdan karşıya geçirmek isteyen A.İ.P.'ye (85) çarptı. Kazada yüksek inşaat mühendisi Selçuk, direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü korkuluklarına çarpıp aşağı düştü. Kazada yaralanan A.İ.P. Edremit Devlet Hastanesi'ne, Hüseyin Ertuğrul Selçuk ise Körfez Özel Hastanesi'ne kaldırıldı. Selçuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet tutkunu mühendis kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika


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