Motosiklet tutkusu için 1 yılda 50 kilo verdi - Son Dakika

Motosiklet tutkusu için 1 yılda 50 kilo verdi

17.10.2020 11:09
Motosiklet tutkusu için 1 yılda 50 kilo verdi, System.String[]

Konya'da yaşayan 38 yaşındaki banka memuru Muhammet Ali Çakır, tutkunu olduğu motosiklete binebilmek için 1 yılda 115 kilodan 65 kiloya düştü.

Konya'da yaşayan 38 yaşındaki banka memuru Muhammet Ali Çakır, tutkunu olduğu motosiklete binebilmek için 1 yılda 115 kilodan 65 kiloya düştü.

Kent merkezindeki bir kamu bankasında çalışan Çakır, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıl önce yaptığı evlilik sürecinde hızla kilo aldığını söyledi.

Fazla kilolarının hayatını zorlaştırdığını anlatan Çakır, sosyal hayatında bazı zorluklarla karşılaştığını belirtti.

Kilosu nedeniyle tutkunu olduğu motosikletinden ayrılmak zorunda kaldığını vurgulayan Çakır, "Hayatımın kalitesi çok aşırı derecede düştü. Buna 'dur' demek lazımdı, sonu yoktu, kilom arttıkça artıyordu. Hızla kilo alıyordum, korkmaya başladım. Karar vermek en önemlisi, önce zihinde bitirmek lazım. Aşırı kilolu olunca tutkunu olduğum motosiklete de binemez oldum. Kilolarım nedeniyle motosiklete binmekte güçlük çekiyordum. Uzun yol motosiklet yolculuğu yapmayı çok seviyordum. Uzun yolda kilolar sıkıntı yaşatıyordu. Buna 'dur' dememiz gerekiyordu. Motosikletimden ayrı kalmanın üzüntüsüyle kilo vermeye karar verdim." diye konuştu.

Kiloları nedeniyle çoraplarını bile tek başına giyemediğini belirten Çakır, eşi ve çevresindekilerin de motivesiyle diyetisyene gitmeye karar verdiğini aktardı.

Yaşam kalitesini artırmak için "kilo verin" çağrısı

Bir televizyon programında 300 kilogram ağırlığındaki obez kişinin durumundan etkilendiğini belirten Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk zamanlar diyetisyene gitmedim. Kilo vermek isteyenlerin bir uzmandan destek almalarını öneririm. Kilolu arkadaşların da yaşam kalitesinin artması için kilolarından bir an evvel kurtulmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Kilolardan kurtulduktan sonra hayat kalitem bin kat daha arttı. Nefes alış verişim, oturmam, kalkmam her şeyim değişti. Yaklaşık 1 yılda 50 kilogram verdim. 115 kilogramdan 65'e düştüm. Uzun süredir de bu kilo seviyemi koruyorum. Bu süreçte başarılı olmak için hayat tarzını değiştirmeniz gerekiyor. Sağlıklı besleniyorum, ekmek tüketmiyorum. Bundan taviz verirsen eski duruma dönersin."

Muhammet Ali, Motosiklet, Banka, Konya, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Motosiklet tutkusu için 1 yılda 50 kilo verdi - Son Dakika

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