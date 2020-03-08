Motosiklet uçuruma düştü: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet uçuruma düştü: 1 ölü - Son Dakika

Motosiklet uçuruma düştü: 1 ölü

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda seyir halinde bulunan bir motosiklet 2 metrelik uçuruma düştü.

Motosiklet uçuruma düştü: 1 ölü, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda seyir halinde bulunan bir motosiklet 2 metrelik uçuruma düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.


İslahiye ilçesi Idilli Mahallesi Karincalıseki mevkisindeki ormanlık alanda seyir halinde bulunan Abdülkadir Doğan (67) idaresindeki 27 SB 376 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücünün hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:19 Kaynak: İHA
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