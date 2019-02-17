Motosiklet Üstünde Sanayi Tüpüyle Tehlikeli Yolculuk
39 dakika önce
Motosiklet üstünde sanayi tüpüyle tehlikeli yolculukGAZİANTEP - Gaziantep'te sanayi tüpüyle seyir eden motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi.
Motosiklet
üstünde sanayi tüpüyle tehlikeli yolculuk
GAZİANTEP - Gaziantep
'te sanayi tüpüyle seyir eden motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi.
Gaziantep'te Abdulkadir Konukoğlu
Bulvarı'nda sanayi tipi tüp taşıyan motosiklet trafikteki sürücülere korkulu anlar yaşattı. Tüple seyir eden motosikletliyi gören sürücüler, "bombayla yolculuk yapıyor, bir araç çarpsa havaya uçarız" yorumlarını yaptı. Yoluna devam eden sürücü, kendisini yöneltilen "Bu şekilde yolculuk tehlikeli değil mi" sorusuna ise "Yok, yok gideceğim yer yakında. Sen niye beni kameraya çekiyorsun. Allah Allah, yayın mı yapacaksın. Ben para kazanacaktım, sen bana engel oluyorsun" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:03 Kaynak: İHA
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