Son Dakika Haberleri: Motosiklet üstünde yatarak giden kişi tehlike saçtı
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet üstünde yatarak giden kişi tehlike saçtı

Motosiklet üstünde yatarak giden kişi tehlike saçtı

1 saat önce

Motosiklet üstünde yatarak giden kişi tehlike saçtıSAMSUN - Motosiklet üstünde yatarak seyir eden kişi canına hiçe sayarak yolculuk yaparken, yoldan geçen diğer araçları da tehlikeye attı.

Motosiklet üstünde yatarak giden kişi tehlike saçtı

SAMSUN - Motosiklet üstünde yatarak seyir eden kişi canına hiçe sayarak yolculuk yaparken, yoldan geçen diğer araçları da tehlikeye attı.

Olay, Samsun Vezirköprü ilçesi Vezirköprü - Havza kara yolunda meydana geldi. Motosikletin üstüne yatarak seyir eden bir kişi hem kendi canını hem de trafiği riske atarak yolculuk etti. Kendisi ile aynı anda seyir halinde olan diğer motosiklete ki kişiler hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken yaşanan olaylar motosiklet arkasında giden araç içinde bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yaşanan bu olay yürekleri ağza getirdi.

Motosiklet üstünde yatarak giden kişi tehlike saçtı

Motosiklet, Vezirköprü, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:17 Kaynak: İHA
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