GAZİANTEP - Motosiklet üzerinde 2 metrelik silindiri başına geçirerek taşıdı - Son Dakika

Gaziantep'te başına ve gövdesine geçirdiği yaklaşık 2 metrelik silindiri motosikletle taşıyan yolcu cep telefonuyla görüntülendi.

Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde arkadaşının sürdüğü 27 ADB 215 plakalı motosikletin üzerinde bulunan kişi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki metal bir silindiri ilginç bir şekilde taşıdı.

Trafikte seyreden başka bir araçtan cep telefonuyla görüntülenen yolcunun silindire kafasını ve gövdesini soktuğu, bu şekilde bir süre seyahat ettiği görülüyor.

Görenleri hem güldüren hem de şaşırtan yolcu, kasksız motosikleti kullanan arkadaşına sarılarak dengede kalmaya çalıştı.

Bir süre trafikte bu şekilde seyahat eden iki arkadaş daha sonra bir iş yerinin önünde durdu.