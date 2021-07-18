Motosiklet üzerinde 4 kişilik tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Motosiklet üzerinde 4 kişilik tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Kağıthane'de bir ailenin iki çocuğuyla birlikte motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Kağıthane Cendere caddesi üzerinde bir motosikletin üzerinde ikisi çocuk olmak üzere dört kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, motosiklet üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan seyahat eden bir ailenin çocuklarını kucaklarına alarak yolculuk yapmaları yer alıyor.