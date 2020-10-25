Motosiklet üzerinde 5 kişiyle tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Motosiklet üzerinde 5 kişiyle tehlikeli yolculuk
25.10.2020 13:34
BURSA'da, 3'ü çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BURSA'da, 3'ü çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde, 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu motosiklet, şehir merkezine doğru giderken çevredeki 1 kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, 1 çocuğun motosiklet sürücüsünün önünde durduğu, 2 çocuk ve 1 kadının da sürücünün arkasında oturduğu görüldü. Şaşkın bakışlara aldırmayan motosiklettekiler, tehlikeye aldırmadan yolculuklarına devam etti.
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