Motosiklet üzerinde aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Motosiklet üzerinde aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada

03.06.2022 10:12

Kadıköy'de motosiklet üzerinde 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi arka arkaya oturarak ve kask takmayarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

Kadıköy'de motosiklet üzerinde 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi arka arkaya oturarak ve kask takmayarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Tehlikeli motosiklet yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de bir motosiklet üzerinde seyir halindeki 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Motosiklette arka arkaya oturan çocukların ve adamın herhangi bir koruyucu ekipman veya kask takmaması ise felakete davetiye çıkardı. Motosiklettekilerin, hiçbir koruma ve güvenlik önlemi olmadan seyahat etmesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. 3'ü çocuk 4 kişinin tehlikeli motosiklet yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir-İHA)

Motosiklet üzerinde aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada
Motosiklet üzerinde aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada
Motosiklet üzerinde aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada
Motosiklet üzerinde aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada
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Kadıköy'de motosiklet üzerinde aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada Kadıköy'de motosiklet üzerinde aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada MotoGP'de sıradaki durak İspanya MotoGP'de sıradaki durak İspanya
Kaynak: İHA

Motosiklet, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

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