Motosiklet üzerinde akrobasi yapan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Motosiklet üzerinde akrobasi yapan sürücü gözaltına alındı

24.04.2022 16:02

Motosiklet üzerinde akrobasi yapan sürücü gözaltına alındı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosikleti üzerine yüzüstü yatarak kullanan sürücü önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı.

Motosiklet üzerinde akrobasi yapan sürücü gözaltına alındı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosikleti üzerine yüzüstü yatarak kullanan sürücü önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı. Gözaltına alınan şahsa 859 lira ceza kesildi.

Bursa- Ankara yolunda, Bursa yönüne giden kasksız sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre yüzüstü uzanarak kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran kasksız sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

Haberin ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 AC 4801 plakalı motosikletin sürücüsünü tespit ederek yakaladılar. Sürücü Kenan D.'ye Trafik Güvenliği Tehlikeye Düşürmek, Koruyucu Kask Kullanmamak, Trafiği Tehlikeye Düşürecek Şekilde Şerit Değiştirmekten dolayı toplam 859 TL cezai işlem uygulanıp, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Motosiklet üzerinde akrobasi yapan sürücü gözaltına alındı
Motosiklet üzerinde akrobasi yapan sürücü gözaltına alındı
Motosiklet üzerinde akrobasi yapan sürücü gözaltına alındı
Motosiklet üzerinde akrobasi yapan sürücü gözaltına alındı
Motosiklet üzerinde akrobasi yapan sürücü gözaltına alındı
Motosiklet üzerinde akrobasi yapan sürücü gözaltına alındı
Motosiklet üzerinde akrobasi yapan sürücü gözaltına alındı
Motosiklet üzerinde akrobasi yapan sürücü gözaltına alındı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet üzerinde akrobasi yapan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika


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