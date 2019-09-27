Motosiklet üzerinde dans eden kadın maganda yakalandı

Bin 237 LİRA CEZA KESİLDİ
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçerek sürücü E.U.'yu gözaltına aldı. Şüpheliye 46/2-G(Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) maddesine istinaden bin 2 TL, 66 (motorlu bisiklet su"renlerin manevra ic¸in isşaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet su"renlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını su"rmeleri) maddesine istinaden 235 TL, toplamda bin 237 TL idari para cezası kesildi.
EHLİYETİNE EL KONUP KARAKOLA TESLİM EDİLDİ
Sürücü E.U.'nun ayrıca ehliyetine geçici olarak el kondu. E.U. ayrıca Türk Ceza Kanununun 179/2 (ulaşım araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezine teslim edildi.
Görüntü dökümü:
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-Kadının emniyete getirilmesi
-Arşiv
- Motosiklet kullanması