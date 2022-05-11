Motosiklet üzerinde ellerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet üzerinde ellerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı

11.05.2022 08:47
Motosiklet üzerinde ellerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı

Adana'da devriye gezen polis ekipleri, seyir halindeki motosiklette yolcu konumundaki kişinin elinde kalaşnikof görmesi üzerine 'dur' ihtarında bulundu.

Adana'da devriye gezen polis ekipleri, seyir halindeki motosiklette yolcu konumundaki kişinin elinde kalaşnikof görmesi üzerine 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan motosikletli şüpheliler kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Bir yere silahlı saldırı yapacağı değerlendirilen 2 kişi gözaltına alınırken kalaşnikof ve 2 adet dolu şarjör ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi ara sokaklarında devriye görevi yapan ekipleri, seyir halinde ve plakası olmayan motosiklet üzerinde bulunan bir kişinin elindekinin uzun namlulu silah olan kalaşnikof olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler durmayıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler motosikletin önünü keserek durdurdu.

Polis, şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Bir yere silahlı saldırıya gittiği değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayda kalaşnikof ve ona ait 2 adet dolu şarjör ele geçirildi.

(Süleyman Cenk İdaye-İHA)

Motosiklet üzerinde ellerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı
Motosiklet üzerinde ellerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı
Motosiklet üzerinde ellerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı
Motosiklet üzerinde ellerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı

YORUMLAR
500
MOTOSİKLETLİ İKİ ŞÜPHELİ, KALAŞNİKOF VE 100 MERMİYLE YAKALANDI MOTOSİKLETLİ İKİ ŞÜPHELİ, KALAŞNİKOF VE 100 MERMİYLE YAKALANDI Adana'da sokak ortasında vurulan şahıs öldü Adana'da sokak ortasında vurulan şahıs öldü

Saldırı, Silah, Adana, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Motosiklet üzerinde ellerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
19:06 DSÖ'den "gizemli hepatit" açıklaması: 348 kişiye bulaştı
09:38 Sevmek Zamanı dizisi başlıyor! Oyuncular perşembe günü sete çıkacak
09:18 Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 75 göçmen Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
09:21 Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı
09:19 Rambo Okan'ın vukuatları bitmiyor! Trabzonspor bayrağını kesti, intihar girişiminde bulundu
09:09 Erdoğan'ın çocuklara dağıttığı oyuncakları çalıp satan Külliye çalışanları tutuklandı: Bir ayda 298 koli oyuncak çalmışlar
09:07 Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Kaya kendisini kurtarmak için Ulu Ece'yi ele verecek mi?
09:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler yaşandı? Sanem ve Bora barıştı mı?
08:58 Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler yaşandı? Türkan-Somer ilişkisinde son durum ne?
08:54 Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ferit Karaçam'ın katili Ahmet mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 10:00:48. #1.11#
SON DAKİKA: Motosiklet üzerinde ellerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement