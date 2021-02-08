Motosiklet üzerinde ilginç anlar: 2 metrelik raf standı sürüyerek taşıdılar - Son Dakika

Motosiklet üzerinde ilginç anlar: 2 metrelik raf standı sürüyerek taşıdılar

08.02.2021 09:53

Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tekerlekli raf standını arkadaşı yardımıyla motor hareket halindeyken taşıdı.

Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tekerlekli raf standını arkadaşı yardımıyla motor hareket halindeyken taşıdı. O anlar ise çevredeki bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Pazar günü Kadıköy Recep Peker Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir motosiklet üzerinde seyir halinde olan kasksız iki kişiden arkada duran şahıs yanlarına aldıkları yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tekerlekli raf standını iki eliyle tutup, sürüyerek taşımaya çalıştı. Öte yandan, motor sürücüsünün ve arkasındaki şahsın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

Yaşanan o ilginç anlar ise çevredeki bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

-İHA-

Motosiklet üzerinde ilginç anlar: 2 metrelik raf standı sürüyerek taşıdılar

Motosiklet, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet üzerinde ilginç anlar: 2 metrelik raf standı sürüyerek taşıdılar - Son Dakika


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