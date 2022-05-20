Motosiklet üzerinde kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet üzerinde kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada

20.05.2022 17:33

Motosiklet üzerinde kalp krizi geçirip öldü.

Motosiklet üzerinde kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi motosiklet kullandığı sırada kalp krizi geçirerek bir anda yere yığılırken, yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 N 8761 plakalı motosikleti kullanan Ş.K. (73), yolda hareket halindeyken aniden dengesini kaybederek yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından önce Urganlı Sağlık Ocağına götürülen Ş.K., daha sonra ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ş.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ş.K.'nin motosiklet üzerinde kalp krizi geçirerek öldüğü üzerine durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yaşananlar an be an güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde motosikletiyle yavaşça hareket eden Ş.K.'nin birden yere yığıldığı ve çevredekiler tarafından müdahale edildiği görülüyor.

Motosiklet üzerinde kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada
Motosiklet üzerinde kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada
Motosiklet üzerinde kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada
Motosiklet üzerinde kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada
Motosiklet üzerinde kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada
Motosiklet üzerinde kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada

YORUMLAR
500
Derste kalp krizi geçirip hayatını kaybeden öğretim üyesi son yolculuğuna uğurlandı Derste kalp krizi geçirip hayatını kaybeden öğretim üyesi son yolculuğuna uğurlandı Bayrampaşa'daki eğlence parkında hırsızlık... O anlar kamerada Bayrampaşa'daki eğlence parkında hırsızlık... O anlar kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet üzerinde kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyunla cinsel ilişkiye girdi, sonrası da felaket
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 18:30:24. #1.11#
SON DAKİKA: Motosiklet üzerinde kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement