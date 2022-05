Motosiklet üzerinde kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi motosiklet kullandığı sırada kalp krizi geçirerek bir anda yere yığılırken, yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 N 8761 plakalı motosikleti kullanan Ş.K. (73), yolda hareket halindeyken aniden dengesini kaybederek yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından önce Urganlı Sağlık Ocağına götürülen Ş.K., daha sonra ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ş.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ş.K.'nin motosiklet üzerinde kalp krizi geçirerek öldüğü üzerine durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yaşananlar an be an güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde motosikletiyle yavaşça hareket eden Ş.K.'nin birden yere yığıldığı ve çevredekiler tarafından müdahale edildiği görülüyor.