Motosiklet üzerinde önce elinde alkol bardağı sonra bira kutusuyla yakalandı - Son Dakika

Motosiklet üzerinde önce elinde alkol bardağı sonra bira kutusuyla yakalandı

04.11.2020 11:42

Motosiklet üzerinde önce elinde alkol bardağı sonra bira kutusuyla yakalandı Kendisini görüntüleyen ve 'dayı poz ver poz' diyenlere,'Bıktım valla aaa" diyerek gözlerden kayboldu İkinci kez yakalanan sürücüye 2 bin 605 TL ceza uygulandı Antalya'da bir hafta önce elinde içki dolu bardakla...

Motosiklet üzerinde önce elinde alkol bardağı sonra bira kutusuyla yakalandı

Kendisini görüntüleyen ve 'dayı poz ver poz' diyenlere,'Bıktım valla aaa" diyerek gözlerden kayboldu

İkinci kez yakalanan sürücüye 2 bin 605 TL ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya'da bir hafta önce elinde içki dolu bardakla motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası verilen Abdulrıza I, bu kez bira kutusuyla motosiklette kullanınca 2 bin 605 TL para cezası uygulandı.

Antalya'da motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken elinde alkol dolu bardakla son sürat motosikleti sürdü, kendisini cep telefonuyla çeken vatandaşa da şerefe hareketi yaptı. Sürücünün hareketi ve tehlikeli yolculuk sosyal medya hesaplarında da yayınlandı.

1 hafta önce Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde kasksız ve maskesiz bir motosiklet sürücüsü elinde alkol dolu bardakla seyir halindeyken görüntülendi. Bu sırada trafikteki bir otomobilde yolcu olarak bulunan kişi, durumu farkedip cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Kayıt alan kişinin 'Allah'ım sabır' sözlerine sürücü şerefe işaretiyle karşılık verdi.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılması sonrası sürücü Abdulrıza I.'ya' 2 bin 605 TL para cezası kesilmişti.

Abdulrıza I., bu kez kasksız ve maskesiz şekilde elinde bira kutusuyla vatandaşların cep telefonu kamerasına yakalandı. Gülerek gözlerden kaybolan Abdulrıza I, polis tarafından yine yakalandı ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak ve 'kask takmamak' suçlarından toplam 2 bin 605 TL para cezası uygulandı.

Bira kutusuyla tek elle motosiklet kullanan Abdulrıza I, 'kendisini görüntüleyen ve dayı poz ver poz' demelerine,'Bıktım valla aaa" diyerek gözlerden kaybolduğu görüldü.

Motosiklet üzerinde önce elinde alkol bardağı sonra bira kutusuyla yakalandı
Motosiklet üzerinde önce elinde alkol bardağı sonra bira kutusuyla yakalandı
Motosiklet üzerinde önce elinde alkol bardağı sonra bira kutusuyla yakalandı
Motosiklet üzerinde önce elinde alkol bardağı sonra bira kutusuyla yakalandı
Motosiklet üzerinde önce elinde alkol bardağı sonra bira kutusuyla yakalandı

Cep Telefonu, Türk Lirası, Para Cezası, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet üzerinde önce elinde alkol bardağı sonra bira kutusuyla yakalandı - Son Dakika


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