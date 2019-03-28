Son Dakika Haberleri: Motosiklet Üzerinde Pet Şişeli Tehlikeli Oyuna Gözaltı

Motosiklet Üzerinde Pet Şişeli Tehlikeli Oyuna Gözaltı

49 dakika önce

BASIN Ekspres yolunda seyir halindeyken birbirlerine pet şişe atarak trafiğe tehlikeye düşüren motosikletlilerden biri daha yakalandı.

Motosiklet Üzerinde Pet Şişeli Tehlikeli Oyuna Gözaltı, System.String[]
BASIN Ekspres yolunda seyir halindeyken birbirlerine pet şişe atarak trafiğe tehlikeye düşüren motosikletlilerden biri daha yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücüye 578 lira da para cezası kesildi.

Basın Ekspres bağlantı yolunda geçtiğimiz günlerde seyir halinde olan 2 motosiklet sürücüsü birbirine pet şişe fırlattı. Trafikte yaptığı tehlikeli oyunlarla sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletliler o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı. 

O görüntülerdeki motosikletlilerden biri ve arkasında oturan kişi geçtiğimiz günlerde yakalanarak idari cezai işlem uygulanmasının ardından adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi.  Sivil trafik polisi, motosikletten pet şişeyi atan sürücü Kerem A. de 

yakalanarak gözaltına alındı. Kerem A.'ya "Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları" ve "Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" suçlarından 578 lira idari para cezası kesildi. Kerem A.'nın ayrıca ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.  İşlemleri tamamlanan maganda Kerem A., "Kara, Deniz Hava ve demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare" suçundan adli işlem yapılmak üzere 75.Yıl Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:28 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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