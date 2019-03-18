Motosiklet Üzerinde Rubik Küp Çözdü, Oyun Oynadı

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken rubik küpü çözdü.

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken rubik küpü çözdü. Çılgın motosikletli, hem kendisinin hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Ellerini bırakarak rubik küp çözen motosikletli, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.



Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Farklı fikirleriyle motosikletiyle sosyal medya fenomeni olmak isteyen bir kişi, motosikletinin üzerine yerleştirdiği kutudan çıkardığı rubik küpü trafikte seyir halindeyken çözmeye çalıştı.



Rubik küpü çözmesini, motosiklet kullanmasını bildiğini anlatan çılgın genç, "O halde neden motosiklet kullanırken rubik küpü çözmeyeyim" diyerek yola çıktım. İlk videomu çektim" dedi. Çılgın genç 35 kilometre hızla seyreden küpü çözdü.



Trafiğe açık alanda denemesine rağmen takipçilerine iki işin birlikte ne kadar zor olduğunu anlatan ve yapacaklarsa trafiğe kapalı alanda denemeleri tavsiyesinde bulunan sürücü, küp çözerken yanından diğer araçların hızla geçmesi gözlerden kaçmıyor. Daha evvelde böyle bir video çekerken bir kaç kezde kaza atlattığını, yola çok fazlada bakamadığını belirten sürücü söyledikleriyle dinleyenleri şoke ederken, değişik fikirleri olan takipçilerine de seslenmeyi ihmal etmedi. Farklı fikirleri olanlarında kendisine ulaşmaları konusunda uyaran sürücü, o anları sosyal medyada daha fazla paylaşılmasını, takipçi sayısının artmasını istedi. - BURSA

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