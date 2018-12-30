Son Dakika Haberleri: Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Oyun

Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Oyun

57 dakika önce

Batman'da trafikte seyir halindeyken motosikletinin üzerinde uzanarak tehlikeli hareketler yapan şahıs, yürekleri ağza getirdi.

Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Oyun, System.String[]
Batman'da trafikte seyir halindeyken motosikletinin üzerinde uzanarak tehlikeli hareketler yapan şahıs, yürekleri ağza getirdi.

Batman-Siirt arası çevre yolunda motosikletiyle seyreden şahsın tehlikeyi oyunu görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Kullandığı motosiklet üzerine yüzüstü uzanan şahıs, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:16 Kaynak: İHA

Siirt, Batman, Güncel
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