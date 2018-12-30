Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Oyun
42 dakika önce
Batman'da trafikte seyir halindeyken motosikletinin üzerinde uzanarak tehlikeli hareketler yapan şahıs, yürekleri ağza getirdi.
Batman
'da trafikte seyir halindeyken motosikletinin üzerinde uzanarak tehlikeli hareketler yapan şahıs, yürekleri ağza getirdi.
Batman- Siirt
arası çevre yolunda motosikletiyle seyreden şahsın tehlikeyi oyunu görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Kullandığı motosiklet üzerine yüzüstü uzanan şahıs, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:46 Kaynak: İHA
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