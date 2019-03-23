Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Oyun

BASINEKSPRES yolunda motosikletlilerin pet şişeli tehlikeli oyunu kameraya yansırdıSosyal meydada paylaşılan o görüntüler Bahçelievler Basın Ekspres yolu Çobançeşme mevki üzerinde kaydedildi.

BASINEKSPRES yolunda motosikletlilerin pet şişeli tehlikeli oyunu kameraya yansırdı



Sosyal meydada paylaşılan o görüntüler Bahçelievler Basın Ekspres yolu Çobançeşme mevki üzerinde kaydedildi. Hızla ilerleyen iki motosikletçilerden biri önünde ilerleyen motosikletin arkasında oturan kişinin çantasından su dolu pet şişeyi alıyor. Motosikletçi içer gibi yaptığı pet şişeyi daha sonra diğer kişiye atıyor. Hem kendi can güvenliklerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokan pet şişeli oyun bir süre daha devam ederken, o anlar motosikletçinin kask kamerasına yansıyor. - İstanbul

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