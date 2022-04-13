Şüphe üzerine üzerinde metamfetamin ele geçen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Şüphe üzerine üzerinde metamfetamin ele geçen şahıs tutuklandı

13.04.2022 17:43

Şüphe üzerine üzerinde metamfetamin ele geçen şahıs tutuklandı Samsun'da polisin şüphe üzerine durdurarak üzerinde yaptığı aramada metamfetamin maddesi ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphe üzerine üzerinde metamfetamin ele geçen şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da polisin şüphe üzerine durdurarak üzerinde yaptığı aramada metamfetamin maddesi ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Ümraniye Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu Ö.K.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada üzerinde 26,96 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen Ö.A. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.A. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Şüphe üzerine üzerinde metamfetamin ele geçen şahıs tutuklandı
Şüphe üzerine üzerinde metamfetamin ele geçen şahıs tutuklandı
Şüphe üzerine üzerinde metamfetamin ele geçen şahıs tutuklandı
Şüphe üzerine üzerinde metamfetamin ele geçen şahıs tutuklandı
Şüphe üzerine üzerinde metamfetamin ele geçen şahıs tutuklandı
Şüphe üzerine üzerinde metamfetamin ele geçen şahıs tutuklandı
Şüphe üzerine üzerinde metamfetamin ele geçen şahıs tutuklandı
Şüphe üzerine üzerinde metamfetamin ele geçen şahıs tutuklandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine üzerinde metamfetamin ele geçen şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şüphe üzerine üzerinde metamfetamin ele geçen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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