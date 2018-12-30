Motosiklet Üzerindeki Tehlikeli Oyun Kamerada
1 saat önce
Motosiklet üzerindeki tehlikeli oyun kameradaBATMAN - Batman'da trafikte seyir halindeyken motosikletinin üzerinde uzanarak tehlikeli hareketler yapan şahıs, yürekleri ağza getirdi.
Motosiklet
üzerindeki tehlikeli oyun kamerada
BATMAN - Batman
'da trafikte seyir halindeyken motosikletinin üzerinde uzanarak tehlikeli hareketler yapan şahıs, yürekleri ağza getirdi.
Batman- Siirt
arası çevre yolunda motosikletiyle seyreden şahsın tehlikeyi oyunu görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Kullandığı motosiklet üzerine yüzüstü uzanan şahıs, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:00 Kaynak: İHA
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