Son Dakika Haberleri: Motosiklet Üzerindeki Tehlikeli Oyun Kamerada

Motosiklet Üzerindeki Tehlikeli Oyun Kamerada

1 saat önce

Motosiklet üzerindeki tehlikeli oyun kameradaBATMAN - Batman'da trafikte seyir halindeyken motosikletinin üzerinde uzanarak tehlikeli hareketler yapan şahıs, yürekleri ağza getirdi.

Motosiklet üzerindeki tehlikeli oyun kamerada

BATMAN - Batman'da trafikte seyir halindeyken motosikletinin üzerinde uzanarak tehlikeli hareketler yapan şahıs, yürekleri ağza getirdi.
Batman- Siirt arası çevre yolunda motosikletiyle seyreden şahsın tehlikeyi oyunu görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Kullandığı motosiklet üzerine yüzüstü uzanan şahıs, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:00 Kaynak: İHA

Batman, Motosiklet, Genel
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