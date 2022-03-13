MOTOSİKLET VE MOTOKURYELER YARIN TRAFİĞE ÇIKABİLECEK - Son Dakika
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MOTOSİKLET VE MOTOKURYELER YARIN TRAFİĞE ÇIKABİLECEK

13.03.2022 18:03
MOTOSİKLET VE MOTOKURYELER YARIN TRAFİĞE ÇIKABİLECEK

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular; yarın, 14 Mart Pazartesi  10.00'dan itibaren; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum.


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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyarılarına devam ediyor! Bu sefer saat saat paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyarılarına devam ediyor! Bu sefer saat saat paylaştı İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor

Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOTOSİKLET VE MOTOKURYELER YARIN TRAFİĞE ÇIKABİLECEK - Son Dakika


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