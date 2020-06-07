Motosiklet ve motorlu araç malzemelerinde gümrük kıymet bedeli yeniden belirlendi

Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında gümrük kıymet bedeli yeniden belirlendi.

Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında gümrük kıymet bedeli yeniden belirlendi. Ticaret Bakanlığının "İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında uygulanacak gümrük kıymeti bedeli, adet başına 0,15 dolarla 0,80 dolara çıkarıldı. Daha önce bu oran adet başına 0,08 ile 0,50 dolar olarak uygulanıyordu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek

İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var

Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor

4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor

Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi

Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar

İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı

Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok

2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak

İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı

Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti

Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor

Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor

Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek