Edinilen bilgiye göre, İsali mahallesinde meydana gelen motosiklet ve otodan 16 litre benzin ve 1 adet akü çalınması olayı ile ilgili ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada hırsızlık şüphelisinin E.C.G. olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

Erzin, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet ve otodan benzin ile akü çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

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