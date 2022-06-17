Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

17.06.2022 19:16

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletle bir otomobille çarpıştı. Motosiklette bulunan baba ve oğul kazanın etkisiyle ters dönen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hastaneye kaldırılan İkilinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Turgutlu ilçesinde Kervan Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Acıbadem Yolu Sokak istikametine dönüş yapmak isteyen T.A. (19) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Atilla Ç. (36) yönetimindeki motosiklete çarptı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Motosiklete çarpan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Otomobilin çarptığı motosikletten savrulan sürücü ve oğlu Talha Ç. (8), devrilen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etti.

Baba ve oğlu ölümden kıl payı kurtuldu

BABA VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı baba ve oğlunu, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Baba ve oğlu ölümden kıl payı kurtuldu

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Baba ve oğlu ölümden kıl payı kurtuldu
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Motosikletteki baba-oğul, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Motosikletteki baba-oğul, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Kaza yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu Kaza yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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