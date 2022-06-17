Turgutlu ilçesinde Kervan Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Acıbadem Yolu Sokak istikametine dönüş yapmak isteyen T.A. (19) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Atilla Ç. (36) yönetimindeki motosiklete çarptı.
Motosiklete çarpan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Otomobilin çarptığı motosikletten savrulan sürücü ve oğlu Talha Ç. (8), devrilen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etti.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı baba ve oğlunu, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika