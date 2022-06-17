Motosiklete çarpan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Otomobilin çarptığı motosikletten savrulan sürücü ve oğlu Talha Ç. (8), devrilen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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