Motosiklet ve skuter kafa kafaya çarpıştı: 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Motosiklet ve skuter kafa kafaya çarpıştı: 2 çocuk yaralandı

10.08.2023 12:27

İstanbul Fatih'te motosiklet ile skuter kafa kafaya çarpıştı. Skuterda bulunan 2 çocuk yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Fatih'te motosiklet ile skuter kafa kafaya çarpıştı. Skuterda bulunan 2 çocuk yaralanırken, motosiklet sürücüsü önce kızların yanına koştu ardından motosikletine binip olay yerinden kaçtı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İKİ KIZ ÇOCUĞU YERE SAVRULUYOR

Kaza, 19.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi, Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen motosiklet ile 13 yaşındaki N.D. ve aynı yaştaki Y.U.'nun bulunduğu skuter kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle skuterda bulunan 2 kişi savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza kaza anında iki kız çocuğunun savrulması ve motosikletin yan yatarak sürüklenmesi görülüyor.

Skuterla motosiklet çarpıştı, 2 kız çocuğu takla atıp yere savruldu! Kaza anbean kamerada

ÖNCE YANLARINA KOŞTU, SONRA KAÇTI

Kazanın ardından önce kızların yanına koşan motosiklet sürücüsü, bir süre sonra motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Hafif yaralanan 2 çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

"KIZLAR HAVADA TAKLA ATTI"

Caddede esnaflık yapan Aydın Sarıkoç, "Şuradan 2 tane kız çocuğu geçti böyle martıyla. Direkt ama hiç sağa sola bakmadan, oradan da motosiklet geliyordu. Tam şurada çarptı. Kızlar tabii bayağı bir havada takla attı, yere düştüler. Ondan sonra motorcu da düştü, motor kaydı. Motorcu motora atladı kaçtı gitti. Tabi ambulans çağırdık, polis çağırdık. Kızlar bayağı yaralandı. Sağlık durumları iyi ama kırıkları vardı. Şimdi onların, onlara binmesi de suç. Çünkü o çocukların kredi kartı yok. O kredi kartı kimin üzerindeyse. Yani buna bir devlet artık bir yasal bir çözüm mü getirecek? Bir şey mi edecek? Burada her gün kaza oluyor. Hastaneye kaldırıldı. 2 tane de ambulans geldi. Ondan sonra öyle bayağı kollarında kafalarında havada takla atıp yere düştüler. Ondan sonra da polis falan geldi. Ambulans geldi. Öyle aldı götürdüler" dedi.

Skuterla motosiklet çarpıştı, 2 kız çocuğu takla atıp yere savruldu! Kaza anbean kamerada

"KAFA ÜSTÜ BURAYA DÜŞTÜ"

Olay anını gören esnaf Selahattin Kurt, "Şurada oturuyorduk. Dükkanım şurada esnafım. Dükkan karşımda oturuyorduk. Geçerken bir ses geldi. Martıya çarptı. 2 tane kız çocuğu vardı. Fırladı, hatta kafa üstü buraya düştü. Şu demirin dibine düştüler. Yani Allah'tan ciddi bir şey yoktu. Ambulans çağırdık hemen. Zaten kalabalık geldi. İşin kötü tarafı vuran motorcunun tekrar kaçması. O biraz bizi üzdü" dedi.

Kaynak: DHA
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Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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