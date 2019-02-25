Son Dakika Haberleri: Motosiklet ve Sürücü Bir Anda Alevler İçinde Kaldı

Motosiklet ve Sürücü Bir Anda Alevler İçinde Kaldı

1 saat önce

Brezilya'da yaşanan trafik kazasında motosiklet ve sürücüsü bir anda alevler içinde kaldı.

Brezilya'da yaşanan trafik kazasında motosiklet ve sürücüsü bir anda alevler içinde kaldı.

Brezilya'da oldukça hızlı seyreden bir motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet bir anda yanmaya başlarken, sürücü de alevler içinde kaldı. Şahıs kendi çabasıyla yanan kıyafetlerini söndürmeyi başardı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

Brezilya, Güncel
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