Motosiklet Yarışı Faciayla Sonlandı
40 dakika önce
Niğde'de motosiklet yarış yapan gençlerin birbiriyle çarpışması sonucu 1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Niğde
'de motosiklet yarış yapan gençlerin birbiriyle çarpışması sonucu 1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Kaza Niğde - Kayseri
yolu Aktaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; 16 yaşındaki Ramazan Taş ve arkadaşı Mustafa Zeybek
(16), motosikletleriyle yarışa başladı. Yarış esnasında motosikletlerin birbirine çarpması sonucu devrilen motosikletlerden düşen gençler metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum yetkililere bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ramazan Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
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